Laufend aktualisierte Liste Kliniken, Uni-Mensen, Schulen: Wo es Wilke-Wurst gab - und wo (wahrscheinlich) nicht

Produkte des Fleischherstellers Wilke sind in zahlreichen hessischen Großküchen verarbeitet worden. Nach hr-Informationen wurden sie an Kliniken und Universitäten, aber auch an Kitas, Schulen und Altenheime geliefert. Eine Übersicht.