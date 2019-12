Einen Streik von Mitarbeitern der Lufthansa-Catering-Tochter LSG Sky Chefs am Donnerstag haben die Arbeitsgerichte per einstweiliger Verfügung vorerst gestoppt. Die Beschäftigten wollten auch in Frankfurt ab Mitternacht für 24 Stunden die Arbeit niederlegen.

Die Arbeitsgerichte in Frankfurt und München haben den für Donnerstag angekündigten Verdi-Streik in den Großküchen der Lufthansa mit einer einstweiligen Verfügung untersagt. Es herrsche Friedenspflicht, führten die Frankfurter Richter aus.

Verdi kann die Entscheidung theoretisch noch in zweiter Instanz anfechten. Die Gewerkschaft kündigte an, am Donnerstag Rechtsmittel einzulegen.

Ausstand sollte Langstreckenflüge treffen

Die Beschäftigten von LSG Sky Chefs sollten an den Flughäfen Frankfurt und München ab Mitternacht für 24 Stunden die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mitgeteilt hatte. Mit dem Streik wollte Verdi vor allem Langstreckenflüge von Lufthansa treffen und kündigte an, dass mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen sei.

Lufthansa hatte am Mittwoch zunächst in Aussicht gestellt, dass auch im Falle eines Streiks keine Flüge gestrichen werden müssten, Ausfälle später aber nicht mehr ausgeschlossen. Bei einem Streik werde es auf Flügen bis vier Stunden Dauer kein Catering geben, hieß es bei der Fluggesellschaft. Kunden könnten sich dann an Snack-Stationen auf den betroffenen Flughäfen etwas kaufen. "Die Kosten können sich die Kunden erstatten lassen."

Für Langstreckenflüge gebe es im Streikfall abgespeckte Cateringpakete. Flüge bis Samstag könnten auch kostenfrei umgebucht werden.

Verdi fordert Absicherung der Löhne

Hintergrund der Arbeitskampfmaßnahme ist der bereits beschlossene Verkauf des LSG-Europa-Geschäfts an den Schweizer Weltmarktführer Gategroup. Verdi verlangt hier tarifliche Absicherungen für die betroffenen rund 7.000 Mitarbeiter. Die Verhandlungen des Unternehmens mit Verdi sind noch nicht beendet.

Verdi-Verhandlungsführerin Katharina Wesenick kritisierte, bis heute sei das Versprechen des Vorstands, für die Beschäftigten soziale Verantwortung zu übernehmen, nicht eingelöst. "Soziale Verantwortung bedeutet, den Beschäftigten die Existenzängste zu nehmen und Rechtssicherheit herzustellen." Bereits am Dienstag soll es mehrere Betriebsversammlungen bei LSG gegeben haben.

Verhandlungen festgefahren

In den vergangenen Wochen hatte Verdi mehrfach Warnstreiks bei LSG abgeblasen, um weiter mit der Lufthansa zu verhandeln. Das blieb bislang ohne Ergebnis. Verdi wollte für die Beschäftigten in Deutschland Altersteilzeitmodelle und langjährige Gehaltsgarantien durchsetzen.

Ein weiterer Streitpunkt: stark verbilligte Flugtickets, von denen bislang LSG-Beschäftigte profitieren konnten. Unter dem neuen Eigentümer Gategroup erwartet die Gewerkschaft Sparmaßnahmen und niedrigere Gehälter.

Insgesamt sind bei LSG weltweit etwa 35.500 Menschen beschäftigt. In den nun verkauften Unternehmensteilen inklusive einiger Spezialaktivitäten arbeiten nach Lufthansa-Angaben etwa 7.100 Mitarbeiter, die 2018 einen Jahresumsatz von 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet haben.

Sendung: hr-iNFO, 18.12.2019, 15.00 Uhr