Seit 15 Uhr ist der deutsche Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Eine Aeroflot-Maschine von Moskau nach Frankfurt musste auf halber Strecke umkehren. Wegen des Kriegs in der Ukraine plant Lufthansa seine Asienflüge um.

Eigentlich sollte die Aeroflot-Maschine mit der Flugnummer AFL2300 von Moskau am Sonntag um 15.05 Uhr in Frankfurt landen. Doch wie auf der Livetracking-Seite Flightradar24 zu sehen ist, drehte die Boeing 737 noch vor Verlassen des russischen Luftraums um und landete am Nachmittag wieder auf dem Flughafen Moskau-Scheremetjewo.

Sperrung des Luftraums für drei Monate

Der Grund: Als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine hatte die Bundesrepublik ihren Luftraum um 15 Uhr für russische Maschinen gesperrt. Das Verbot gilt für Flüge nach Deutschland sowie Überflüge. Die Regelung, die zunächst für drei Monate geplant ist, greift nicht bei humanitären Flügen oder Notfällen. EU-Beamten zufolge ist es aber wahrscheinlich, dass russische Maschinen künftig nirgendwo mehr in der Union landen oder starten dürfen. Ein entsprechender Vorschlag sei in Arbeit.

Schon in den vergangenen Tagen war es für russische Maschinen schwieriger geworden nach Deutschland zu gelangen. Es habe zuletzt nur noch wenige "Schlupflöcher" gegeben, weil die meisten osteuropäischen Staaten ihren Luftraum für russische Flieger bereits gesperrt hatten, sagte Fabio Ramos von der Deutschen Flugsicherung in Langen.

Fraport teilte dem hr mit, dass am Sonntag vor 15 Uhr noch fünf Maschinen aus Russland in Frankfurt gelandet und acht abflogen waren. Das dürften erst einmal die letzten Flieger gewesen sein: Die Lufthansa kündigte an, den russischen Luftraum in den kommenden sieben Tagen aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr zu nutzen. Die Flüge nach Russland werden ausgesetzt. Das gelte für den Passagier- und Frachtverkehr.

Asien-Routen müssen neu geplant werden

Die Lufthansa kündigte auch an, ihre Flugpläne nach Fernost umzustricken, um den russischen Luftraum zu umgehen: Damit sind erhebliche Umplanungen bei Flügen nach China, Japan und Korea notwendig. Die Flugzeuge sollen Russland südlich umfliegen.

Bevor Deutschland am Sonntag den Luftraum für russische Flieger abriegelte, hatten schon Großbritannien, Polen, Tschechien, Bulgarien, Rumänien, Slowenien und die drei baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen Flugverbote für russische Maschinen verhängt. Neben Deutschland kündigten weitere Staaten an, russische Flugzeuge aus ihren Lufträumen auszusperren, darunter Dänemark, Finnland, Irland oder Belgien. Auch Russland sperrte daraufhin seinen Luftraum für die jeweiligen Länder.