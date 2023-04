Die Verhandlungen um einen Entlastungstarifvertrag für das Uniklinikum Gießen und Marburg werden am Donnerstag doch fortgesetzt.

Die UKGM-Geschäftsleitung hatte ein Fortsetzen der Gespräche zunächst auf den 14. April nach Ostern terminiert. Am Mittwochabend lenkte die Geschäftsleitung dann ein. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sei eine Einigung am Donnerstag "möglich". Es solle so lange gestreikt werden, bis die Einigung erzielt sei, betonte Verdi. Am UKGM streiken die nicht-ärztlichen Beschäftigten bereits seit elf Tagen.