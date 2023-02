Beim Gesundheitskonzern Fresenius steht ein Umbau an.

Man wolle sich auf die Kliniksparte Helios und die Arznei-Sparte Kabi konzentrieren, sagte Fresenius-Chef Sen bei der Bilanzvorlage am Mittwoch. Von der angeschlagenen Dialysetochter FMC will sich das Unternehmen nach einem Gewinneinbruch 2022 lösen. Große Übernahmen plane man in Zukunft nicht mehr.