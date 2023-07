Die hessischen Landwirte rechnen bei der diesjährigen Getreideernte mit regional sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

"Von unterdurchschnittlichen bis hin zu überdurchschnittlichen Ertragsmeldungen ist alles dabei. Je nachdem, wie viel Niederschläge in der jeweiligen Region noch gefallen sind und wie sich die Trockenheit ausgewirkt hat", sagte Bauernverbandspräsident Schmal am Montag. Im Juni hatte es in einigen Regionen lange Zeit nicht geregnet. Dies könne zu Einbußen bei der jetzt anstehenden Ernte von Winterweizen führen, der als wichtigste Getreideart in Hessen gelte.