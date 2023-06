Auf Bahnfahrgäste könnte ein weiterer Warnstreik zukommen. Die Entscheidung darüber soll am Donnerstag fallen. Die Bahn schlägt derweil eine Schlichtung vor.

Am kommenden Dienstag könnte es wieder einen 24-Stunden-Streik bei der Bahn geben. Dies sei jedoch noch nicht endgültig, eine Entscheidung dazu falle am Donnerstag, sagte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Die EVG erklärte am Mittwoch, dass man im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn (DB) derzeit alle Optionen prüfe.

Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. EVG-Streikleiter Frank Hauenstein sagte dem Blatt: "Wir sind bereit, den Druck zu erhöhen."

Die Deutsche Bahn schlug der EVG nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ebenfalls am Mittwoch eine Schlichtung vor. "Damit soll der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden", teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Streit schwelt seit Monaten

Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn lässt die Gewerkschaft ihre Mitglieder in einer Urabstimmung bis Ende Juli über unbefristete Streiks entscheiden, nachdem sie die Tarifverhandlungen in der vergangenen Woche für gescheitert erklärt hat. Sie hat gleichzeitig angekündigt, dass in dieser Zeit Warnstreiks möglich seien.

EVG und Bahn streiten seit Monaten über Lohnerhöhungen. Die Gewerkschaft möchte wegen der Inflation zwölf Prozent mehr, mindestens aber ein Plus von 650 Euro im Monat für jeden Beschäftigten. Die Bahn lehnt das ab.

Bahn verhindert 50-Stunden-Ausstand

Schon am 27. März und 21. April hatte die Gewerkschaft zu eintägigen Warnstreiks aufgerufen. Mitte Mai hatte die Bahn einen geplanten 50-stündigen Arbeitskampf gerichtlich verhindert. Immer wieder wird auch über eine von der Bahn vorgeschlagene Schlichtung debattiert.