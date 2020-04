Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat sich für eine Rettung des Ferienfliegers Condor durch den deutschen Staat ausgesprochen.

Die Unterstützung durch die Bundesregierung sei auch weiter gerechtfertigt, erklärte ein VC-Sprecher in Frankfurt. Schließlich stehe der Flugbetrieb der Condor auf grundsoliden Füßen. Es dürfe nicht sein, dass die Mitarbeiter in der Corona-Krise fallengelassen würden. Am Ostermontag hatte die polnische Luftfahrtholding PGL die bereits fest vereinbarte Übernahme der Condor durch Lot ohne Angaben von Gründen abgesagt.