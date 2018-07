Passagiere gehen auf dem Flughafen in Frankfurt an der Anzeigetafel vorbei.

Gewitter sorgt für 33 Nachtflüge in Frankfurt

Gewitter haben am Samstag den Luftverkehr am Frankfurter Flughafen durcheinandergewirbelt. Durch die Verzögerungen konnten eine Reihe von Maschinen erst nach 23 Uhr starten und landen.

Wegen eines Gewitters sei die Abfertigung am Frankfurter Flughafen zwischen 15.50 Uhr und 16.11 Uhr ganz eingestellt worden, teilte das Verkehrsministerium am Sonntag mit. Außerdem hätten die Sicherheitsabstände zwischen den Flugzeugen sowohl bei den Anflügen als auch bei den Abflügen erhöht werden müssen.

Durch die Verzögerungen gab es den Angaben zufolge 21 Ausnahme-Genehmigungen für verspätete Starts sowie 12 Erlaubnisse für verspätete Landungen. Der letzte Start sei um 23.55 Uhr erfolgt, die letzte Landung um 23.50 Uhr. Zwei Maschinen hätten nicht mehr vor Mitternacht landen können und seien zum Flughafen Hahn umgeleitet worden.

In Frankfurt gilt zwischen 23.00 und 5.00 Uhr ein Nachtflugverbot. Laut Flughafen werden pro Tag durchschnittlich 1.500 Starts und Landungen abgefertigt.

Verkehrsminister Al-Wazir: Klimawandel im Gang

"Wir konnten in den letzten Jahren sehen, dass sich die wetterbedingten Verspätungsstarts immer weiter vom Winter in die Sommermonate verschieben. Dies zeigt erneut, dass der Klimawandel im Gang ist", sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Bei solchen Wetterverhältnissen habe die Optimierung der Abläufe am Flughafen ihre Grenzen.

Nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, auch in anderen Teilen Hessens gab es am Samstag örtlich kräftige Regenschauer. Starkregen und Gewitter sorgten auch im Raum Kassel für vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen. In Calden musste ein Jugendzeltlager evakuiert werden.

Sendung: hessenschau, 29.07.2018, 19.30 Uhr