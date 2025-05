So steht es um den Glasfaserausbau in Ihrer Region

Im Jahr 2030 sollte Deutschland flächendeckend am Glasfaser hängen – doch davon ist Hessen noch weit entfernt. Wie es in Ihrer Region aussieht, erfahren Sie hier.

Veröffentlicht am 29.05.25 um 07:54 Uhr

Bis Ende 2025 soll Glasfaser in jedem zweiten Haushalt verfügbar sein, bis 2030 dann flächendeckend in ganz Deutschland - dieses Ziel hatte die damalige Ampel-Koalition vor gut drei Jahren in ihrer "Gigabitstrategie" vorgestellt . Doch davon ist Hessen noch weit entfernt.

Nach Angaben des hessischen Digitalministeriums waren im Sommer 2024 ein gutes Viertel der Haushalte (27 Prozent) an die schnelle Datenversorgung angeschlossen - damit reiht sich Hessen im bundesweiten Vergleich nur auf Platz zwölf ein – und gehört damit zu den Schlusslichtern, wie der NDR zeigt .

Übertrumpft vom Norden

Auf Platz eins liegt Hamburg mit mehr als 73 Prozent Glasfaserausstattung, gefolgt von Schleswig-Holstein (62 Prozent) und Niedersachsen (60 Prozent).

Am schlechtesten steht Thüringen mit 16 Prozent da.

Weitere Informationen Was ist der Vorteil von Glasfaser? Glasfaser ermöglicht eine sehr schnelle Datenübertragung. Dabei werden Informationen über hauchdünne Glasfasern mithilfe von Lichtimpulsen übertragen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kupferkabeln bietet Glasfaser eine deutlich höhere Bandbreite und schnelleres Internet. Sie kann Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/Sek) übertragen. Ende der weiteren Informationen

Wie gut - oder schlecht - die einzelnen Kreise und kreisfreien Städte in Hessen mit schnellem Internet versorgt sind, zeigen die Daten des Breitbandatlas des Bundes .