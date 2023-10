Google eröffnet Cloud-Rechenzentrum in Hanau

Google hat in Hanau sein erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland für gewerbliche Kunden eröffnet. Der Konzern will dabei möglichst klimafreundlich sein.

Google eröffnet Cloud-Rechenzentrum

Das Projekt in Hanau ist Bestandteil eines gut eine Milliarde Euro umfassenden Investitionsprogramms des Google-Konzerns Alphabet. Zu dem Rechenzentrum in Hanau, auf einem Gelände, das einst von der Atomindustrie genutzt wurde, gehört auch eine neue Cloud-Infrastruktur im Raum Berlin-Brandenburg.

Über einen Vertrag mit dem Energieversorger Engie soll gewährleistet werden, dass die Anlagen möglichst klimaneutral betrieben werden. Zur Eröffnung am Freitag kamen auch Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). Den Hanauer Bürgern stellte sich Google auf dem Marktplatz mit einem Themenpark vor.

Keine Daten von Privatmenschen

In der Anlage werden Speicher- und Cloud-Dienste für gewerbliche Kunden von Google Cloud bereitgestellt. Daten von privaten Verbraucherinnen und Verbrauchern werden dort nach Unternehmensangaben nicht verarbeitet und gespeichert.

Referenzkunden sind die Commerzbank, der Automobilzulieferer Fehrer und die Lufthansa Group. Die Anlage solle helfen, die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in Deutschland zu bedienen, teilte das Unternehmen mit.

Großer Internetknoten in direkter Nachbarschaft

Das Rhein-Main-Gebiet ist ein bundesweiter Schwerpunkt für große Rechenzentren. Grund ist vor allem der Internetknoten DE-Cix in Frankfurt, einer der größten weltweit. Er ist nur rund 20 Kilometer von dem neuen Google-Rechenzentrum entfernt. Hier treffen viele nationale und internationale Datenströme aufeinander, was Frankfurt zu einem zentralen Umschlagplatz für Datenverkehr in Europa macht.

Mit dem Anschluss an den benachbarten Internetknoten wird gewährleistet, dass neben hohen Bandbreiten auch extrem kurze Laufzeiten für die Daten erreicht werden. Experten sprechen hier von einer niedrigen Latenz.

Google will möglichst klimafreundlich sein

Für Google war es aber nicht nur wichtig, dass der Anschluss des Rechenzentrums an das Internet exzellent ist. Der Konzern hat offiziell das Ziel ausgegeben, auch bei seinen Clouddiensten die Auswirkungen auf Klima und Umwelt nachhaltig zu minimieren.

Zum einen benötigt Google dafür Strom, der möglichst aus erneuerbaren Quellen stammt, um den CO2-Abdruck zu minimieren. Nach Angaben des Unternehmens stammen bereits jetzt 80 Prozent der verbrauchten Energie im Jahresdurchschnitt aus CO2-freien Quellen.

Abwärme soll für andere Gebäude genutzt werden

Das zweite große Umweltthema beim Betrieb von Rechenzentren ist das Thema Wärme. Der Strom für den Betrieb der Computer, Netzwerkschalter und Datenspeicher wird letztlich in Wärme umgewandelt, die mit riesigen Ventilatoren abgeführt wird.

Damit die Abwärme dann nicht nur einfach an die Umwelt abgegeben wird, prüfen Google und die Unternehmen EnBW, Evonik Industries sowie Umicore die Möglichkeiten, die Abwärme für die Versorgung angrenzender Gebäude im Industriepark Wolfgang und damit zur Energieeinsparung nutzbar zu machen.