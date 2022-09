Monatelange Bauarbeiten Ratswegbrücke im Frankfurter Osten ist ab Montag gesperrt

Pendler in Frankfurt müssen in den kommenden Monaten mit Verkehrsbehinderungen rechnen: Die stark befahrene Ratswegbrücke wird ab Montag wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Es ist das größte von 90 Verkehrsprojekten in diesem Jahr.