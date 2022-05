Das 9-Euro-Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr wird ab Montag flächendeckend in Hessen verkauft.

Der Verkauf der günstigen Monatskarten sei in Hessen sehr gut angelaufen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Frankfurt. Die Verkehrsgesellschaft HEAG mobilo startete bereits am Samstag den Verkauf und sprach von mehr als 2.000 verkauften Tickets binnen 24 Stunden alleine in Darmstadt am Samstag. Es gebe ein reges Interesse, sagte ein Sprecher. Die Monatskarte soll es als Reaktion auf die stark gestiegenen Energiepreise von Juni bis August geben.