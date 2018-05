Hunderte Polizisten und Zöllner haben am Donnerstag Geschäftsräume, Hotels und Wohnhäuser durchsucht. Sie sind Schwarzarbeit auf dem Bau auf der Spur. Ein Familienclan aus Maintal soll den Staat um Millionen Euro geprellt haben.

Großrazzia in Maintal (Main-Kinzig): Es war noch dunkel, als am Donnerstagmorgen mehrere hundert Beamte der Polizei und des Zolls anrückten, darunter auch vermummte Spezialkräfte. Sie durchsuchten ein Wohnhaus und ein Hotel im Stadtteil Bischofsheim und nahmen drei mutmaßliche Mitglieder eines Familienclans fest, wie die Polizei berichtete. Ein weiteres Mitglied wurde in Offenbach festgenommen. Es hätten Haftbefehle vorgelegen, hieß es. Im Visier der Ermittler: ein Schwarzarbeiter-Netzwerk.

Betrug in Millionenhöhe

Bundesweit gingen am Morgen insgesamt rund 1.000 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei gegen Schwarzarbeit auf dem Bau vor. Es gehe um Steuerhinterziehung und Betrug in Millionenhöhe, teilte das Hauptzollamt Gießen mit. Schwerpunkt der Razzien war das Rhein-Main-Gebiet. Auch in Hamburg, Bremen und Bayern durchsuchten den Angaben zufolge zahlreiche Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Wohnungen und Geschäftsräume des Schwarzarbeiter-Netzwerks.

Bei den Festgenommenen aus Maintal handelt es sich um einen 53 Jahre alten Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit, seinen 29 Jahre alten Sohn und einen 40 Jahre alten Verwandten mit serbischer Staatsangehörigkeit. Der in Offenbach festgenommene ist ein 37-jähriger Serbe, wie die Zollfahnder berichteten. Insgesamt wurden gegen mehr als 120 Arbeiter Ermittlungen wegen des Verdachtes auf illegalen Aufenthalt eingeleitet.

Schwarzarbeiter im Hotel

In Hessen waren die Einsatzkräfte neben Maintal und Offenbach auch in Frankfurt, Bad Nauheim und Idstein aktiv. In Frankfurt wurde der Hauptsitz von zwei beschuldigten Baufirmen durchsucht, sagte Stefanie Eisenfeller von der Sonderkommission Rhein-Main I. Sie hätten Aufträge an Scheinfirmen vergeben. In dem Hotel, das die Fahnder in Maintal durchsuchten, sollen Schwarzarbeiter untergebracht gewesen sein, in dem durchsuchten Wohnhaus in Maintal wohnten offenbar die Hauptbeschuldigten.

In dem Hotel in Maintal sollen Schwarzarbeiter untergebracht worden sein. Bild © Michael Seeboth (hr)

In Nordrhein-Westfalen gab es außer einer Durchsuchung von Geschäftsräumen in Hagen noch einen größeren Einsatz in Gütersloh. "Eine Spezialeinheit des Zollkriminalamtes hat das Haus eines gewaltbereiten mutmaßlichen Schleusers gestürmt", sagte Eisenfeller. Der Mann sei überwältigt worden.

"Wir haben es zunehmend mit solchen organisierten, komplexen Strukturen der Schwarzarbeit zu tun, die für enorme Schäden für die Sozialkassen sorgen", sagte ein Sprecher des Gießener Hauptzollamts. Das Rhein-Main-Gebiet sei hierbei ein Brennpunkt. Bei den Durchsuchungen am Donnerstag stellten die Ermittler auch Vermögen im Wert von 19 Millionen Euro sicher. Unter anderem waren Bargeldspürhunde im Einsatz. Eines der Tiere erschnüffelte in einer Wohnung 120.000 Euro, das zusammen mit einer Schreckschusswaffe in einem Sofa versteckt war.