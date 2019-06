Die Regionalversammlung Südhessen will 121 Vorrangflächen für Windräder zwischen Taunus, Spessart und Odenwald beschließen. In den betroffenen Orten regt sich Protest. Vor allem das kleine Gründau fühlt sich über die Maßen belastet.

Die Mitglieder der Gründauer Bürgerinitiative Windjammer sind empört. Rund um ihre 15.000-Einwohner-Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis sollen rund 900 Hektar Waldfläche für den Bau von Windrädern bereit gestellt werden. Außerdem soll ein bestehender Windpark mit zwölf Windrädern um weitere fünf Anlagen vergrößert werden.

"Mit unserem bestehenden Windpark haben wir schon unseren Anteil zur Energiewende beigetragen", sagt die BI-Vorsitzende Sandra Emmel: "Wir wollen nicht, dass hier noch mehr Windräder stehen." Außerdem sei der Flächenanteil für Windräder in ihrer Gemeinde mit 8,5 Prozent angesichts des Zwei-Prozent-Ziels der Landesregierung überproportional hoch.

BI schlägt Windräder auf Äckern statt im Wald vor

Die Bürgerinitiative bringt gegen den Bau weiterer Windräder in ihrer Spessartgemeinde vor allem Bedenken wegen des natürlichen Wasserhaushaltes und des Artenschutzes vor. "Wir wollen nicht, dass unsere Landschaft verschandelt wird und dass die Gefahr besteht, dass unser Grundwasser verunreinigt wird", sagt Emmel. Windräder auf Äckern oder in Industriegebieten seien eine bessere Lösung als Windräder im Wald oder auf Bergrücken.

Bereits bestehende Windräder im Wald rund um Gründau-Breitenborn im Main-Kinzig-Kreis. Bild © hr

Ein Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt wendet ein, dass nicht alle Flächen in Südhessen für die Aufstellung von Windkraftanlagen geeignet seien: "Das liegt in der Natur der Sache." In manchen Gebieten wehe nicht ausreichend Wind. Bestimmte Flächen im Taunus, im Odenwald und im Spessart eigneten sich am besten für Windenergie. Klar, dass sich genau dort der meiste Widerstand gegen die bis zu 240 Meter hohen Anlagen regt.

Erster Entwurf für Vorrangflächen war fehlerhaft

121 Vorrangflächen für Windenergie im Regierungsbezirk Darmstadt will die Regionalversammlung Südhessen am Freitagnachmittag verabschieden. Sie machen rund 1,4 Prozent der Landesfläche in Südhessen aus und gehören zum Teilplan Erneuerbare Energien.

Ursprünglich sollte der Teilplan im Dezember 2018 verabschiedet werden. Doch mit den Offenlegungen der Entwürfe 2014 und 2016 wuchs auch der Widerstand in den betroffenen Kommunen. Rund 25.000 Einwendungen haben das RP Darmstadt nach eigener Auskunft gegen die geplanten Windkraft-Vorrangflächen erreicht.

Karte von Gründau und Umgebung mit eingezeichneten Vorrangflächen (rot schraffiert) für Windräder. Die roten Quadrate östlich vom Ortsteil Breitenborn markieren die bereits bestehenden Anlagen, westlich von Breitenborn könnten laut Plan auch welche stehen. Das Gemeindegebiet von Gründau zieht sich bis kurz vor Wächtersbach. Bild © RP Darmstadt

Der erste Entwurf des Teilplans Erneuerbare Energien sah 1,7 Prozent der Fläche Südhessens als Vorrangflächen für Windräder vor, doch die Mitglieder der Regionalversammlung hielten die Beschlussvorlage für "nicht beratungsfähig". So kritisierten sie, dass in der Vorlage wieder Gebiete aufgetaucht seien, die wie zum Beispiel die Hohe Wurzel nördlich von Wiesbaden bereits 2016 aus wasser- und artenschutzrechtlichen Gründen als Windkraft-Vorrangfläche ausgeschlossen worden waren.

RP rechnet mit Windrädern auf 1,5 Prozent der Fläche

Im Frankfurter Rathaus Römer unternimmt die Regionalversammlung am Freitag einen neuen Anlauf. Als Vorrangflächen sind nur noch 1,4 Prozent vorgesehen. Umgekehrt schließt der aktuelle Entwurf des Teilplans Erneuerbare Energien 0,8 Prozent der Fläche Südhessens aufgrund von Einwendungen vorerst als Standort von Windkraftanlagen aus. Für diese Gebiete sieht das RP eine weitere Offenlegung der Pläne vor. Das Regierungspräsidium rechnet damit, dass letztlich 1,5 Prozent der Fläche Südhessens für den Bau von Windrädern bereit stehen können.

Beschließt die Regionalversammlung heute die 121 Vorrangflächen, müssen die Landesregierung und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) den Plan noch genehmigen. Der Widerstand der Bürgerinitiativen, Gemeinden und Umweltverbände dürfte damit aber nicht enden. Der Gründauer Verein Windjammer und weitere Bürgerinitiativen haben bereits Klagen gegen die geplanten Vorrangflächen angekündigt.

