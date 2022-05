Heizen, ohne das Klima zu belasten. Das sollen Wärmepumpen ermöglichen. Der nordhessische Heizungsbauer Viessmann investiert beträchtliche Summen, um diese Technologie weiterzuentwickeln.

Der Heiz- und Klimatechnik-Hersteller Viessmann aus Allendorf an der Eder (Waldeck-Frankenberg) spricht von einer "historischen Investition" in den Bau von Wärmepumpen. Insgesamt will das Familienunternehmen in den kommenden drei Jahren eine Milliarde Euro in die Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau der Produktionskapazitäten von Wärmepumpen stecken.

Wärmepumpen sind ein wesentliches Element, um im Gebäudebereich den CO2-Ausstoß zu vermindern und beim Heizen unabhängiger von fossilen Brennstoffen - Erdgas, Erdöl oder Kohle - zu werden. "Wir alle benötigen mehr Geschwindigkeit und Pragmatismus, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Energiegewinnung und -nutzung der Zukunft neu zu denken", erklärte der Vorstandschef Max Viessmann. Zudem solle die geopolitische Unabhängigkeit Europas gestärkt werden.

Weitere Informationen So funktioniert eine Wärmepumpe Eine Wärmepumpe entzieht der Umwelt die Wärme und gibt sie als Heizenergie an das Haus ab. Das funktioniert mit einem speziellen Kältemittel. Dieses entwickelt durch die thermische Energie Wärme in der angesaugten Luft. Das Verfahren benötigt nur wenig Strom. Wird Strom aus erneuerbaren Quellen benutzt, funktioniert das Modell CO2-neutral. Ende der weiteren Informationen

Viessmann mit Rekord-Umsatz

Trotz negativer Folgen der Corona-Pandemie und Herausforderungen bei den globalen Lieferketten gelang es Viessmann nach eigenen Angaben, in einem weiteren Krisenjahr erneut stark zu wachsen. Die Nachfrage nach grünen Klimalösungen war demnach hoch.

Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr wuchs das Geschäft mit Wärmepumpen mit einem Plus von 41 Prozent stärker als der Gesamtumsatz (plus 21 Prozent). Das Unternehmen mit weltweit rund 13.000 Beschäftigten erlöste so den Rekordwert von 3,4 Milliarden Euro.

Zum Gewinn machte Viessmann keine Angaben. Neben Heizungs- und Klimaanlagen bietet das Unternehmen auch Dienstleistungen rund um erneuerbare Energielösungen an.