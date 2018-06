Ist die App aktiviert, schalten die Radfahrer-Ampeln in Marburg auf Grün.

Ist die App aktiviert, schalten die Radfahrer-Ampeln in Marburg auf Grün. Bild © Patricia Grähling, Universitätsstadt Marburg

Grüne-Welle-App für Radfahrer in Marburg

Freischalten per Smartphone

Freie Fahrt dank Smartphone - klingt komisch, ist in Marburg neuerdings aber Realität. Die Uni-Stadt will ihren Bürgern dank neuester Technologie und Geschwindigkeitsvorteil das Fahrradfahren schmackhaft machen.

Die Ampel steht auf Rot, doch kein Problem für Radler in Marburg. Sofern sie ein Smartphone mit der richtigen App dabei haben, springt das Signal für sie schneller wieder auf Grün. Möglich macht es ein neues System, das die Stadt getestet hat und nun ausweiten will.

"Die Erfahrung in Marburg zeigt: Der Radverkehr wird dadurch erheblich beschleunigt und zudem sicherer", teilte die Kommune anlässlich der Vorstellung der App mit. Doch für Verkehrsexperten ist klar: Sie kann nur ein Baustein unter mehreren sein, um dem Radverkehr Rückenwind zu geben.

Grüne Welle dank sieben vernetzter Ampeln

Die vom Technologiekonzern Siemens entwickelte App wurde von Herbst bis Ende 2016 auf einer 700 Meter langen Strecke am Erlenring in Marburgs Innenstadt erprobt, die viele Radler nutzen. Danach wurde das Programm bis zur Marktreife weiterentwickelt. Sieben Marburger Fahrradampeln reagieren nun auf Radler, die die Gratis-App auf ihr Handy geladen haben.

Bei Bedarf löst das Programm die Grünphase früher aus oder verlängert diese jeweils um bis zu sechs Sekunden, wie Stadt und Unternehmen mitteilten. Das beschleunige den Radverkehr, behindere aber weder Autos noch Busse. Rad- und Autoverkehr seien auf der Strecke nun gleichberechtigt. Das System funktioniert demnach mithilfe von Satellitennavigation und Signalen, die an die Steuerung der Ampelanlagen gesendet werden.

Spies' Traum: Eine Stadt für Radfahrer

Umbauten seien nicht notwendig, erläuterte Stefan Eckert, der Leiter der Siemens-Einheit Mobility in Süddeutschland. "Lediglich die Programmierung der Ampelanlagen wird verändert." Das sei vergleichsweise preiswert und lasse sich ohne größeren Aufwand umsetzen.

Nach Angaben der Stadt kostete die Einführung des Systems insgesamt rund 83.000 Euro. Man hoffe, dass es als ein Baustein unter mehreren helfe, den Anteil des Radverkehrs zu erhöhen, sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD).

ADFC stellt Datenschutz-Frage

Der Fahrradclub ADFC Hessen begrüßt die Ampel-App "Sitraffic SiBike" prinzipiell. Allerdings müssten Fragen zum Datenschutz geklärt sein, sagte ADFC-Experte Wolfgang Schuch. Zudem gebe es günstigere Alternativen zur Verbesserung des Radverkehrs. Als Beispiel nannte er Grüne Wellen für Radler, wie sie Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen längst eingeführt habe. Die App sei eine Maßnahme von mehreren, damit der Radverkehr das bekomme, was für Autos oder den ÖPNV bereits selbstverständlich sei.

Vorteil des Systems ist Schuch zufolge, dass Radler ihre Fahrt spürbar verkürzen können. Ampeln seien meist für Autos optimiert. Die Folge: Wartezeiten bei Rot könnten die Fahrtzeit von Radfahrern um 50 Prozent verlängern. Mit der App hätten die Marburger auf der dafür vorgesehenen Strecke einen Zeitgewinn von bis zu 30 Prozent, da sie nicht mehr so häufig an Ampeln stoppen müssten. Nachteilige Effekte für Autofahrer seien gering.

Marburg findet noch keine Nachahmer

Die App wird in Marburg erstmals eingesetzt, aber auch andere Städte können das System nutzen. Ob schon bald eine zweite hessische Stadt darauf setzt, ist noch offen.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden etwa verfolgt derzeit keine konkreten Pläne. "Wir beobachten das aber mit großem Interesse", sagte ein Sprecher. In Wiesbaden soll zur Förderung des Radverkehrs Mitte Juli ein Fahrradverleihsystem mit rund 500 Rädern an 50 Stationen starten. Außerdem arbeitet die Stadt daran, das Radwegenetz in der City deutlich auszubauen.

Auch Hessens größte Stadt Frankfurt plant nach Auskunft des Verkehrsdezernats kein ähnliches Projekt. Eine solche App sei wegen der Verkehrsverhältnisse nicht durchführbar, sagte ein Sprecher. "Eine Grüne Welle für Radfahrer wäre wünschenswert, ist aber nicht darstellbar." Es gebe sie auch nicht für Autofahrer.