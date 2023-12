In einigen hessischen Kommunen werden Hauseigentümer stärker zur Kasse gebeten. Die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sind 2023 vor allem in kleinen Gemeinden gestiegen. Kritik kommt vom Industrie- und Handelskammertag.

Viele hessische Kommunen haben auch in diesem Jahr die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer erhöht. Das hat der Hessische Industrie- und Handleskammertag (HIHK) am Mittwoch mitgeteilt.

Vor allem kleine Gemeinden hätten 2023 teils kräftig an der Steuerschraube gedreht, kritisiert der HIHK. Von den rund 360 hessischen Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern haben 70 die Hebesätze für die Grundsteuer B, also Wohn- und Gewerbeimmobilien, erhöht. Somit hat fast jede fünfte kleinere Kommune die Steuern angehoben.

Keine Erhöhung in fünf Großstädten

Bei den größeren Städten ab 20.000 Einwohnern waren es gerade mal sechs von knapp 60 und damit fast jede zehnte Stadt. In den Großstädten Darmstadt, Frankfurt, Kassel, Offenbach und Wiesbaden wurden die Hebesätze der Grundsteuer B hingegen nicht erhöht. In sieben Kommunen wurden sie sogar gesenkt.

Laut dem Monitor hat seit 2020 fast die Hälfte der hessischen Kommunen die Sätze der Grundsteuer erhöht. Den stärksten Anstieg gab es in Lorch (Rheingau-Taunus). Hier finden Sie den kompletten Bericht und die jeweiligen Hebesätze.

Kritik an höheren Belastungen

Dabei hat die Landesregierung zugesagt, dass das neue Grundsteuergesetz, das ab 2025 gilt, nicht zu höheren Belastungen für Privatpersonen und Unternehmen führen soll. Das bedeutet konkret, dass das jährliche Gesamtaufkommen an Grundsteuer in jeder Stadt oder Gemeinde durch die Reform weder steigen noch sinken soll.

"Mit den Erhöhungen der Grundsteuerhebesätze unterlaufen die Kommunen das Versprechen der Landesregierung, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen", lautet die Kritik vom HIHK. Stattdessen, so der Vorwurf, vollziehen die Kommunen vorgezogene Erhöhungen vor 2025.

Gewerbesteuer in kleinen Gemeinden angeboben

Auch bei der Gewerbesteuer gab es Erhöhungen, vor allem in kleineren Kommunen. In 49 von knapp 360 hessischen Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern wurden die Hebesätze angehoben. In zwei von ihnen wurde die Gewerbesteuer gesenkt, nämlich in Hungen (Gießen) und Niestetal (Kassel).

Bei den größeren Städten mit über 20.000 Einwohnern waren gerade mal vier von knapp 60 Städten von Erhöhungen betroffen. Unter den fünf Großstädten gab es lediglich eine Anhebung des Hebesatzes der Sätze der Gewerbesteuer, und zwar in Offenbach.

"Zusätzliche Belastung für Betriebe"

"Die gestiegenen Hebesätze belasten die Betriebe zusätzlich", kritisiert der HIHK. Die hessische Wirtschaft sei durch hohe Energiepreise, Fachkräftemangel und Bürokratie ohnehin mit vielen Problemen konfrontiert.