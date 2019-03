Pro 100 Haushalte stehen 169 Fahrräder zur Verfügung.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden sind vor allem in Haushalten mit Kindern Zweiräder zu finden. Im Vergleich zu 2013 sei der Fahrradbesitz um drei Prozent zurückgegangen, hieß es am Montag. 7,6 Prozent aller Zweiräder sind Pedelecs, also Elektrofahrräder. Befragt wurden 4.500 Haushalte auf freiwilliger Basis.