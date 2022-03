Nach einem kräftigen Gewinnsprung 2021 plant die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in Frankfurt für dieses Jahr etwas vorsichtiger.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges sehe die Bank von einer konkreten Ergebnisprognose ab, sagte Vorstandsvorsitzender Groß am Donnerstag. Im vergangenen Jahr knüpfte das Institut an das Ergebnisniveau von vor der Pandemie an. Vor Steuern standen 569 Millionen Euro Gewinn in den Büchern.