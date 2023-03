Im Tarifstreit um mehr Geld hat die Gewerkschaft Marburger Bund heute rund 5.000 Ärztinnen und Ärzte von kommunalen Kliniken zum Warnstreik aufgerufen. Mehr als die Hälfte der 50 Einrichtungen in Hessen wollen sich beteiligen.

Bei einem ganztägigen Warnstreik wollen an diesem Donnerstag wieder Ärztinnen und Ärzte auf die Straße gehen. "Die kommunalen Arbeitgeber lassen uns keine andere Wahl mehr", sagte der hessische Landesverbandsvorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund , Christian Schwark.

In zwei Verhandlungsrunden habe die Arbeitgeberseite "keinerlei Angebot gemacht". Deswegen seien nun Mediziner an rund 50 kommunalen Einrichtungen in Hessen zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen.

Gewerkschaft rechnet mit "nennenswerter Anzahl" von Streikenden

Schwerpunkte des Streiks bilden der Ärztegewerkschaft zufolge "insbesondere die größten Häuser in der hessischen Kliniklandschaft", darunter

das Klinikum Darmstadt

die Helios Dr. Horst Schmidt-Kliniken Wiesbaden

das Sana Klinikum Offenbach

das Klinikum Frankfurt-Höchst

das Klinikum Kassel

das Klinikum Fulda

das Klinikum Hanau

die Hochtaunus-Kliniken

das Klinikum Bad Hersfeld

das Krankenhaus Rüsselsheim,

aber auch viele weitere Einrichtungen wie einzelne, private Kliniken des Asklepios- und des Helios-Konzerns, darunter die Asklepios Klinik in Lich im Kreis Gießen.

Mehr als die Hälfte der rund 50 Kliniken wollen sich beteiligen, wie eine Sprecherin des Marburger Bundes vorab sagte.

"Es sind 5.000 Ärztinnen und Ärzte in Hessen zum Streik aufgerufen." Man gehe davon aus, dass sich eine "nennenswerte Anzahl" am Ausstand beteilige, sagte die Sprecherin.

Klinikum: medizinische Versorgung gewährleistet

Der Marburger Bund hat den vom Streik betroffenen Krankenhäusern Notdienstvereinbarungen angeboten, um eine notfallmäßige Versorgung der Patienten sicherzustellen. Eine Sprecherin des Klinikums Fulda sagte, die medizinische Versorgung sei gewährleistet.

Die Ärztegewerkschaft fordert für die bundesweit 55.000 Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken mit Wirkung ab 1. Januar 2023 einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie zusätzlich eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent.

Ärzte aus den nördlichen Bundesländern hatten bereits am 21. März gestreikt, die zentrale Kundgebung fand in Hamburg statt , die zentrale Kundgebung für die streikenden Mediziner aus den südlichen Bundesländern, darunter Hessen, ist am Donnerstagmittag in München.

"Alarmierende Zustände" Ärzte streiken für mehr Geld und gegen den Klinik-Stress Ärzte an rund 50 kommunalen Krankenhäusern in Hessen treten am Donnerstag in den Warnstreik. Die Mediziner kämpfen für höheres Gehalt und gegen schlechte Bedingungen: Jeder Dritte wolle den Arbeitsplatz wechseln. Zum Artikel

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen