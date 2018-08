Bild © AS + P Albert Speer + Partner GmbH

Die Gehälter in Frankfurt zählen bundesweit zur Spitzengruppe.

Hessens Arbeitnehmer erhalten mit rund 3.500 Euro im Monat vergleichsweise hohe Brutto-Einkommen. Die Kluft zwischen den Gehältern in Hessens Süden und Norden ist nach einer aktuellen Auswertung allerdings groß.

Mit einem mittleren Verdienst von 3.494 Euro liegen die Hessen auf dem bundesweit dritten Platz hinter Spitzenreiter Hamburg (3.619 Euro) und Baden-Württemberg (3.546 Euro). Das geht aus einer am Freitag vorgelegten Auswertung der Bundesagentur für Arbeit vor.

Ermittelt wurde zum Jahresende 2017 der sogenannte Median-Verdienst. Das heißt, dass die Hälfte der Arbeitnehmer mehr verdient und die andere Hälfte weniger. Wie hoch Verdienste regional sind, kann von vielen Faktoren abhängen - zum Beispiel, ob es in einer Stadt Unternehmen mit gut bezahlten Jobs gibt. Einfluss auf die Gehaltshöhe hat auch die Qualifikation von Arbeitnehmern.

Hohes Einkommen in Darmstadt und Frankfurt

Innerhalb des Landes Hessen zeigen sich große Unterschiede. So werden im strukturschwachen Werra-Meißner-Kreis im Mittel nur 2.821 Euro brutto gezahlt, während Darmstadt (4.185 Euro) und Frankfurt (4.182 Euro) in der nationalen Spitzengruppe liegen. Die höchsten Gehälter gibt es allerdings in den Autostädten Ingolstadt (4.635 Euro) und Wolfsburg (4.633 Euro).

Deutschlandweit gehen die Verdienste der Arbeitnehmer weiter stark auseinander. Im Osten bleiben sie klar unter dem Niveau im Westen. So wird am wenigsten in Mecklenburg-Vorpommern (2.391 Euro) verdient, knapp davor liegen Thüringen (2.459 Euro) und Sachsen (2.479 Euro).

