Hessen macht Tempo beim Ausbau der Rad- und Fußwege: Das Land will Millionen investieren und gründet dafür eigens eine Task Force.

Bis 2024 will das Land insgesamt 244 Millionen Euro in die Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs in Hessen investieren. "Die Corona-Pandemie hat Hessens Wirtschaft hart getroffen", sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden. Umso wichtiger seien jetzt Investitionen in die Infrastruktur.

Zwischen 2014 und 2019 hat das Land nach eigenen Angaben insgesamt schon 111 Millionen Euro für den Bau von Radwegen an Landes- und Bundesstraßen sowie für die Förderung der Nahmobilität in Städten und Gemeinden ausgegeben. Jetzt stocke man noch einmal auf.

Stellen bei Hessen Mobil und im Ministerium

"Allein an Landesmitteln stehen in den kommenden Jahren 176,5 Millionen Euro Bau- und Fördermittel für Radschnellverbindungen, Radwege an Landesstraßen und Fördermittel für die Nahmobilität in den Kommunen zur Verfügung", sagte Al-Wazir weiter. "Hinzu kommen weitere 67,5 Millionen an Bundesmitteln für Radwege an Bundesstraßen, die vom Land Hessen verbaut werden sollen."

Zentraler Ansprechpartner für die Fördermittel sei die Landesbehörde Hessen Mobil. Hier werde es erstmals eine Task Force geben, die sich ausschließlich um Radverkehr kümmere. "Dazu wurden bei Hessen Mobil eigens acht neue Stellen geschaffen", sagte Al-Wazir. "Darüber hinaus wird die Unterstützung der Kommunen im Rahmen der Förderung mit zwei zusätzlichen Stellen bei Hessen Mobil ausgebaut und im Ministerium stärken wir das Thema Radverkehr ebenfalls mit zwei zusätzlichen Stellen", kündigte er weiter an. Hessen Mobil selbst stelle dazu noch zehn Stellen bereit.

Direkte Kooperation mit Kommunen

Um bei der Planung Tempo zu machen, kooperiere das Land - eigentlich allein für die Radwege an Landesstraßen zuständig - auch direkt mit den Kommunen. In diesem Rahmen seien zusätzlich zu bestehenden Projekten "insgesamt 40 weitere Radwegeprojekte an Landesstraßen identifiziert, die recht zügig in Kooperation mit der jeweiligen Kommune umgesetzt werden können", sagte Al-Wazir. Das sei auf großen Zuspruch gestoßen. Schon 17 Kommunen hätten eine entsprechende Vereinbarung mit Hessen Mobil geschlossen.