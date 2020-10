Hessen sieht sich auch in der Corona-Krise auf einen möglichen Castor-Transport nach Biblis vorbereitet.

Anders als in Niedersachsen gebe es keine Bitte an Bundesinnenminister Seehofer (CSU) um eine erneute Verschiebung für die Rückholung des radioaktiven Mülls aus dem britischen Sellafield, sagte ein Sprecher des hessischen Innenministeriums am Mittwoch.