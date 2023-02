Städte und Gemeinden in Hessen sind in Personalnot: Viele suchen nach geeigneten Bewerbern für offene Stellen.

"Es gibt wie in allen Branchen große Probleme", sagt Michael Hofmeister vom Hessischen Städtetag. Genaue Zahlen über vakante Stellen lägen zwar nicht vor. "Wir wissen aber, dass alle Fachbereiche in den Städten betroffen sind." Vielen jungen Menschen sei oft nicht bewusst, welche Karrierechancen es in einer Kommune gebe.

Auffällig sei, dass vielen Bewerbern grundsätzliche Fähigkeiten wie Einsatzbereitschaft und Konzentration fehlten.