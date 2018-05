Verkehrsminister Al-Wazir will zu Stoßzeiten öfter Seitenstreifen auf Autobahnen freigeben. Das soll vor allem das Rhein-Main-Gebiet entlasten. Doch ganz sei der Kampf gegen Staus nicht zu gewinnen, räumte der Minister ein.

Gerade das Rhein-Main-Gebiet ächzt an Werktagen unter den Staus von tausenden Pendlern. Die Spitzenwerte in der Region liegen viermal so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Daher will Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) auf den Autobahnen öfter den Seitenstreifen freigeben, um Staus zu vermeiden.

Seitenstreifenfreigabe zwischen Wiesbaden und Frankfurt

Noch in diesem Jahr werde die sogenannte Streckenbeeinflussungsanlage an der A3 zwischen Wiesbadener Kreuz und Frankfurt-Süd mit integrierter Seitenstreifenfreigabe in Betrieb gehen, erklärte der Minister.

Um die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss auf der A5 zwischen Darmstadt und der Landesgrenze zu Baden-Württemberg zu verbessern, soll es zudem eine zeitlich begrenzte Seitenstreifenfreigabe zwischen Darmstadt-Eberstadt und Seeheim-Jugenheim in Fahrtrichtung Karlsruhe geben. "Auch davon erhoffen wir uns weitere Entlastung auf diesem hoch belasteten Autobahnabschnitt", sagte der Verkehrsminister.

Al-Wazir verabschiedet sich vom Ziel staufreies Hessen

Bei seiner Ankündigung am Freitag räumte Al-Wazir jedoch auch ein, dass es ein Hessen völlig ohne Staus nicht geben werde. Dafür sei das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen im Land zu hoch. Damit verabschiedet sich die schwarz-grüne Regierung vom hoch gesteckten Ziel der CDU-geführten Landesregierungen unter Ministerpräsident Roland Koch, die zu Beginn des Jahrtausends ein staufreies Hessen in Aussicht stellten.

Anlagen zur temporären Seitenstreifenfreigabe sind nach Angaben des Verkehrsministeriums derzeit auf 100,4 Richtungskilometern der hessischen Autobahnen in Betrieb. Sie seien zum Zweck der Kapazitätserhöhung und Stauvermeidung eingerichtet worden. Das Ministerium rechnet dadurch mit einer Kapazitätserhöhung von bis zu 25 Prozent.

Insgesamt hätten sich die Staus auf Hessens Autobahnen von Januar bis März um 1.000 Stunden im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2017 reduziert, teilte der Minister mit. Der Rückgang im ersten Quartal um gut 20 Prozent zeige, dass die eingeleiteten Maßnahmen griffen: "Auch wenn ich weiß, dass die Verkehrsbelastung und damit die Staugefahr auf den Autobahnen insbesondere im Rhein-Main-Gebiet nach wie vor sehr hoch sind."

Weitere Informationen Staus in Hessen Der Verkehr auf hessischen Autobahnen hat nach Angaben des Wirtschaftsministeriums zwischen 2014 und 2016 um 4,2 Prozent zugenommen (von durchschnittlich 63.400 auf 66.060 Fahrzeuge am Tag). Die Autobahnen im Transitland Hessen hätten mit 25 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt die höchste Verkehrsbelastung aller Flächenländer.

Insgesamt habe die Menge der Staus und Staustunden laut ADAC im Jahr 2016 um rund 20 Prozent zugenommen. Die Zahl der Baustellen sei um 15 Prozent gestiegen. Ende der weiteren Informationen

