Die Katastrophe von Genua mit vielen Toten und Verletzten lenkt auch den Blick auf die Brücken hierzulande. Viele Brücken sind ein Sanierungsfall. Sorgen muss sich aber niemand machen, beschwichtigt Verkehrsminister Al-Wazir.

Mindestens 35 Menschen starben am Dienstag bei dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua . Warum genau die Autobahnbrücke im Norden Italiens einstürzte, muss noch untersucht werden. Aber sie galt als äußerst marode. Auch in Hessen sind viele Brücken nicht im besten Zustand.

Rund 5.500 Brücken gibt es in Hessen insgesamt. 370 davon müssen nach Angaben des Verkehrsministeriums dringend repariert werden. Für 55 Brücken kommt sogar jede Hilfe zu spät. Sie müssen neu gebaut werden.

"Es gibt Brücken, die werden jeden Tag kontrolliert"

In Hessen müsse sich jedoch "niemand Sorgen machen, auch nicht bei Brücken, die in die Jahre gekommen sind", beschwichtigte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch im Gespräch mit hr3. Allerdings räumte er ein, dass es in den nächsten Jahren viel zu tun gäbe. Das liege vor allem daran, dass in den letzten Jahrzehnten viel neu gebaut, aber sehr wenig saniert wurde. Sein Motto seit seinem Amtsantritt 2013 sei daher: "Sanierung geht vor Neubau."

Laut Al-Wazir will das Land in diesem Jahr rund 250 Millionen Euro alleine für Sanierung und Verstärkung von maroden Brücken ausgeben. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf der A45 - einem "Sorgenkind", wie Al-Wazir meint. "Dort haben wir eine ähnliche Situation wie bei der Brücke in Genua." Genauer: 22 Spannbetonbrücken aus den 60er oder 70er Jahren. Diese würden sehr engmaschig überprüft, mittelfristig seien Neubauten jedoch unumgänglich.

Bei der Verkehrsbehörde Hessen Mobil habe das Thema Brücken derzeit höchste Priorität, betonte Al-Wazir. Alleine zwei Abteilungen beschäftigten sich nur mit Brücken. "Es gibt Brücken, die werden jeden Tag kontrolliert", sagte Al-Wazir. "Wenn irgendein Sicherheitsrisiko besteht, wird gesperrt."

Verkehrsbelastung stark gestiegen

Ein Grund für den maroden Zustand vieler Brücken ist auch die Verkehrsbelastung, die in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen hat. Die meisten Autobahnbrücken etwa wurden für bis zu 25.000 Autos pro Tag geplant - bei einem Schwerlastanteil von etwa fünf Prozent. Heute sind es täglich oft bis zu 60.000 Fahrzeuge, jedes fünfte davon ein dicker Brummi.

Was das erhöhte Verkehrsaufkommen zur Folge hat, zeigt das Beispiel der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Dort entdeckten Bauarbeiter 2015 Risse in der alten Brücke. Kurz darauf musste sie gesperrt werden. Die Region versank in einem Verkehrschaos, das vor allem Pendler auf eine harte Geduldsprobe stellte. Noch immer wird an dem millionenschweren Neubau gebaut.

94 Brücken wurden 2017 saniert

Mit einstürzenden Brücken müsse in Hessen derweil niemand rechnen, beruhigt Hessen Mobil. Denn jede Brücke werde mindestens alle drei Jahre überprüft, manche sogar täglich. Abwechselnd mit einer einfachen Prüfung oder einer Hauptprüfung. Am Ende bekommt jede Brücke dann eine Note von 1-4.

Die Kehrseite der Medaille: Ohne Baustellen geht’s nicht. Und das bedeutet dann für die Autofahrer: lange Staus. Zwar sind 2017 bereits 94 Brücken repariert worden, bis aber alle Brücken in Hessen wieder in Ordnung sind, werden sicherlich noch Jahre vergehen.