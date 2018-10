Harte Zeiten für Bahn-Pendler in der Wetterau: Seit Wochen fallen reihenweise Verbindungen aus, allein 30 Züge waren es am Montag. Betreiber HLB gibt sich zerknirscht - hat für das Dauerproblem aber nur eine Teillösung parat.

"Es entfallen folgende Fahrten…" – die Abteilung "Störungsmeldungen" des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) hatte zum Wochenbeginn gleich mehrfach schlechte Nachrichten für Pendler aus der Wetterau. Rund 30 Züge wurden am Montagmorgen ganz kurzfristig gestrichen. "Grund dafür ist Personalmangel", hieß es in den Meldungen.

Es handelt sich um drei Linien, welche die Hessische Landesbahn (HLB) für den RMV bedient:

RB16: Friedberg - Friedrichsdorf

RB 47/48: Friedberg - Wölfersheim

RB 46: Gießen - Gelnhausen

"Nicht zufriedenstellend"

Hier kommt es schon länger zu Ausfällen, wie die HLB einräumt. Das liege an fehlenden Triebfahrzeugführern. Die Gesellschaft gibt sich zerknirscht: Die Verlässlichkeit des Verkehrsangebots sei dort schon "seit einigen Wochen nicht zufriedenstellend", heißt es in der Stellungnahme. Und weiter: "Das ist nicht die Zuverlässigkeit, die von uns erwartet werden kann."

In der Regel fahren laut HLB Ersatzbusse. Diese Art der Abhilfe sei aufgrund fehlender Vorlaufzeit sowie mangels verfügbarer Fahrzeuge und Fahrer aber nicht immer möglich. Vom 15. Oktober an, nach den Herbstferien also, wird der Ersatzverkehr planmäßig: Auf einzelnen Fahrten der drei Linien werde es dann bis zum Fahrplanwechsel am 8. Dezember feste Busverbindungen geben.

Acht Neue

Die Ursachen für die Engpässe beim Personal seien vielfältig: der Fachkräftemangel, zusätzliche Angebote und Ausfälle durch Erkrankungen. Letztere seien gerade bei solchen Mitarbeitern oft langwierig, wenn sie "suizidale Unfälle" auf einer Bahnstrecke miterlebt hätten. Demnächst sollen laut HLB acht neue Triebfahrzeugführer auf der Strecke mit dem Dienst beginnen.

