Als Radfahrer wird man von abbiegenden Lastwagen leicht übersehen. Abhilfe könnte ein elektronisches Warnsystem bringen: der Abbiegeassistent. Laut einer hr-Umfrage zögern aber viele Städte in Hessen bei der Nachrüstung ihrer Lkw-Fuhrparks.

Ein Schreckensszenario für viele Radfahrer: Neben ihnen fährt ein Bus oder Lkw, der vielleicht gleich rechts einbiegen könnte. In einer Straßenbefragung sagten manche Radler dem hr, sie würden in solchen Situationen dem Fahrer zuwinken, um nur ja nicht übersehen zu werden.

Aber auch unter den Berufskraftfahrern grassiert die Angst. Der Reisebus-Fahrer Heinz Leineweber ist oft in hessischen Städten unterwegs und sieht in zugeparkten Radwegen ein Problem. Die Radler würden dann mal auf die Straße, mal auf den Bürgersteig ausweichen. Das Verhalten sei schwer vorherzusehen. "Und unsereiner muss darauf achten. Man steht als Busfahrer immer mit einem Bein im Gefängnis."

Noch kein Vertrauen in die Technik

Entlastung für die Fahrer soll der Abbiegeassistent bringen, ein elektronisches Warnsystem. Einige Unternehmen wie etwa Edeka oder der Entsorger Knettenbrech-Gurdulic in Wiesbaden rüsten nach eigenen Angaben ihre Lkw-Flotten damit nach.

Weitere Informationen So funktioniert der Abbiegeassistent Der Abbiegeassistent überwacht per Radar oder Infrarot den Raum rechts neben dem Fahrzeug. Wird ein Radfahrer oder Fußgänger geortet, piepst der Assistent und der Fahrer kann bremsen. Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) glaubt, dass damit bis zu 40 Prozent der Abbiegeunfälle vermieden werden könnten. Ende der weiteren Informationen

Laut einer hr-Umfrage unter sieben Städten wollen auch viele kommunale Betriebe die Assistenten anschaffen, wenn sie neue Lkw bestellen. Doch eine Nachrüstung der bestehenden Fuhrparks findet bislang nirgends statt.

Manche Betriebe trauen den bisher angebotenen Nachrüst-Systemen noch nicht. So erklärte etwa die Feuerwehr Kassel, die Technik habe teilweise "noch nicht die erforderliche technische Leistungsfähigkeit für einen wirksamen Schutz". Die Stadtwerke Offenbach bemängelten eine zu hohe Fehlerquote der bisher erhältlichen Systeme. Schon beim Vorbeifahren an parkenden Autos sei manchmal der Warnton ausgelöst worden.

Sicherheit geht auch analog

Die Stadt Gießen erklärt, dass sich Abbiegeunfälle auch ohne Elektronik wirksam vermeiden ließen. Alle Müllautos in Gießen hätten Niederflur-Führerhäuser, die Beifahrertüren hätten Fenster bis zum Boden. So könnten die Fahrer gut sehen, was sich rechts neben ihnen befinde. Kein kommunal genutzter Lkw sei in den vergangenen Jahren in einen Abbiege-Unfall verwickelt gewesen.

Bundesweit gibt es aber immer wieder schwere Unfälle mit Radfahrern. Laut Fahrradclub ADFC kamen 2017 in Deutschland 38 Radfahrer bei Unfällen mit abbiegenden Lastwagen ums Leben - jeder zehnte der 383 beim Radfahren Getöteten. In Hessen hatte es in den vergangenen Monaten mehrere schwere und auch tödliche Unfälle von Radfahrern gegeben.

Das Hauptübel beim Abbiegen hat einen Namen: toter Winkel. Zwar haben große Lkw mindestens fünf Außenspiegel, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Dennoch bleiben Lücken im Sichtfeld. Viele kommunale Betriebe versuchen nun, diese Lücken mit Kameras zu schließen. So haben etwa die Müllabfuhr in Kassel und in Wiesbaden einige ihrer schweren Lkw testweise mit Rundumsicht-Systemen ausgestattet. Auch die Feuerwehr Fulda testet eine solche Kamera-Lösung.

Kritik an Kameras: Zufall muss helfen

Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer hat solche Systeme getestet. Er sieht Kamera-Systeme kritisch. Sie würden die Fahrer belasten. Denn die müssten schon jetzt fünf Spiegel und die Fenster im Blick behalten. Bei Kamerasystemen komme mindestens ein Bildschirm hinzu. Und das helfe nur, "wenn man zufällig im richtigen Moment dort hinsieht, und ist deswegen nicht die optimale Lösung". Brockmann favorisiert akustische Warnsysteme, die von selbst Alarm schlagen.

Vorgeschrieben sind Abbiegeassistenten derzeit nicht. Die EU will eine entsprechende Regelung erst 2022 einführen. Aber das Bundesverkehrsministerium will demnächst ein Förderprogramm auflegen, das kommunale Betriebe bei der Nachrüstung unterstützen soll. Nur ist derzeit vollkommen unklar, welche technischen Standards gefördert werden: Kameras oder Sensoren. Wohl auch daher rührt die derzeitige Zurückhaltung der Städte in Hessen.

Sendung: hr-iNFO, 10.9.2018, 06:00 Uhr