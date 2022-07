Der hessische Bauernverband rechnet 2022 derzeit mit einer durchschnittlichen Weizenernte.

"Die guten Bedingungen im Frühjahr ließen auf ein gutes Erntejahr hoffen, doch die Hitzetage Ende Mai und Anfang Juni sowie ausbleibender Niederschlag haben die Hoffnungen etwas getrübt", so Verbandspräsident Schmal am Dienstag in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) zum Erntestart. Regional könne es je nach Niederschlagsmenge Unterschiede geben.

Bei der Wintergerste sehe es nach ersten Ertragsmeldungen durchschnittlich bis gut aus.