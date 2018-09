Leihfahrräder gehören in vielen Städten zum Straßenbild. Inzwischen können sie in zwölf hessischen Städten angemietet werden. Bei Problemen mit beschädigten oder gestohlenen Rädern lassen sich die Anbieter nur ungern in die Karten schauen.

Der Grundgedanke ist simpel: Wer nicht mit Bahn, Bus oder dem Auto von A nach B fahren möchte und kein eigenes Rad zur Hand hat, schnappt sich ein Leihfahrrad. Größter Anbieter in Hessen ist das Bahn-Unternehmen Call a Bike mit Mieträdern in sechs Städten. Im boomenden Leihrad-Markt hat der Platzhirsch binnen zwei Jahren Konkurrenz bekommen: Mit Byke , LimeBike , nextbike und meinRad gibt es inzwischen vier weitere Anbieter in Hessen.

In Frankfurt hatte außerdem oBike ein kurzes Gastspiel, wegen etlicher verwahrloster Fahrräder allerdings für Ärger gesorgt. Inzwischen sammelt die Stadt die verwaisten Räder des angeschlagenen Verleihers ein. Nach den Erfahrungen mit wahllos abgestellten Rädern hatte Frankfurt im Dezember vergangenen Jahres die Reißleine gezogen und Regeln für die Verleiher erstellt. Andere Städte sind inzwischen diesem Beispiel gefolgt. (Die wichtigsten Regeln finden Sie hier.)

Vandalismus und Diebstahl

Trotzdem kommt es weiter vor, dass die Räder beschädigt oder gar gestohlen werden. Mit solchen Fällen hat derzeit meinRad der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft ESWE besonders zu kämpfen. Kurz nach dem Start im August waren binnen kurzer Zeit 100 der rund 500 meinRad-Bikes verschwunden.

Ein Grund laut dem Anbieter: In den ersten Wochen habe es rund 1.000 falsche Kunden-Registrierungen gegeben. Nach Angaben einer ESWE-Sprecherin war dies durch Fake-Accounts möglich gewesen, die man sich im Internet samt Namen, Adresse und Bankdaten mit IBAN- sowie Kreditkartennummer herunterladen kann.

Als Konsequenz hat meinRad das Anmeldeverfahren geändert. Kunden müssen nun nach der Registrierung in der App persönlich in der Mobilitätszentrale einen Lichtbildausweis sowie eine EC- oder Kreditkarte vorlegen. "Langfristig soll das Anmeldeverfahren aber wieder nur über die App möglich sein", so die ESWE-Sprecherin.

Instandhaltung der Räder

Die anderen Anbieter haben eigenen Angaben zufolge derzeit selten zerstörte oder gestohlene Räder zu beklagen. Auf Nachfrage des hr wollte allerdings keines Unternehmen genaue Zahlen nennen oder die Kosten beziffern. Die Anbieter sprechen allenfalls von geringen Fällen im unteren einstelligen Prozentbereich. Auch gefälschte Kundenprofile sind den Angaben zufolge lediglich Einzelfälle.

Überschaubare Mängel lassen die Anbieter meist auf der Straße reparieren, bei größeren Schäden kommen die Drahtesel in eine unternehmenseigene Werkstatt. Lediglich nextbike lässt seine Räder von einem Serviceteam an Ort und Stelle wieder in Gang bringen.