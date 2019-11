Im Skandal um die Wurst-Firma Wilke legt Umweltministerin Hinz (Grüne) ihren Abschlussbericht vor. Viele Fragen sind offen. Die endgültige Stilllegung des Betriebes geht unterdessen voran.

Im Fleisch-Skandal um den Wurstproduzenten Wilke aus Twistetal-Berndorf (Waldeck-Frankenberg) will Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) am Montagmittag ihren Abschlussbericht vorlegen. Sie hatte Ende Oktober Schwachstellen in der Lebensmittelsicherheit eingeräumt und Konsequenzen wie mehr unangemeldete Kontrollen angekündigt.

Die dringende Frage, an welcher Stelle der Lebensmittelkontrolle und -aufsicht im Fall Wilke Fehler passiert sind, blieb dagegen bisher unbeantwortet.

"Aufarbeitung alles andere als abgeschlossen"

Die Opposition im Landtag hatte Hinz' Informationspolitik scharf kritisiert. Auch die Verbraucherorganisation Foodwatch wirft den Behörden vor, zu langsam reagiert zu haben. Auf ihrer Internetseite zeigt sie eine Chronologie des "Skandals mit Ansage" . "Die Aufarbeitung ist alles andere als abgeschlossen", sagte Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker vor dem Abschlussbericht. Hinz verweigere die nötige Aufklärung und erforderliche politische Konsequenzen.

Laut Foodwatch hat der Fall Wilke einmal mehr die Schwachstellen des Kontrollsystems für Lebensmittel und der gesetzlichen Grundlagen gezeigt. Keine der von Hinz vorgelegten Schritte behebe diese Probleme. Rücker sagte: "Statt kommunaler Behörden, die einem permanenten Interessenkonflikt zwischen lokaler Wirtschaftsförderung und unabhängigen Betriebskontrollen ausgesetzt sind, benötigen wir eine politisch unabhängige Landesbehörde, die hessenweit die Kontrollen organisiert."

Ammoniak-Abfackeln in mobilem Brenner

Unterdessen geht die Stilllegung des Wilke-Betriebes voran. Aus den Tanks der Kühlanlagen sollen rund drei Tonnen Ammoniak entsorgt werden. Ein anderer Entsorgungsweg sei nicht möglich, hatte ein Sprecher des Regierungspräsidiums (RP) Kassel vergangene Woche gesagt.

Am Montag sollte ein mobiler Brenner auf dem Gelände aufgebaut werden. Ab Dienstag beginnt eine Spezialfirma mit dem Abfackeln des Kühlmittels aus den Tanks. Das Ammoniak zerfalle in Stickstoff und Wasserdampf ohne schädliche Umwelteinwirkungen, sagte der RP-Sprecher weiter. Bezahlt werde die Entsorgung in Vorleistung durch das Land Hessen, damit die Firma schnell und sicher außer Betrieb genommen werde. Eine Summe nannte der Sprecher nicht.

Nachdem rund 320 Tonnen Wurstwaren aus den Kühlräumen entsorgt worden waren, will der Energieversorger den Strom endlich abschalten. Er fürchtet, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Der Fleischhersteller Wilke war Anfang Oktober geschlossen worden. Zuvor waren wiederholt Listerien-Keime nachgewiesen worden, die bei geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein können. 37 Krankheitsfälle werden mit Wilke-Produkten in Verbindung gebracht. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Geschäftsführer.

Der Wilke-Insolvenzverwalter hatte Mitte Oktober erklärt, dass Unternehmen mit 200 Mitarbeitern könne möglicherweise verkauft werden. Es gebe einen potenziellen Interessenten. Seitdem ist es still geworden um das Thema.

