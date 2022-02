Fachleute des Naturschutzbundes Nabu in Wetzlar haben im Vogelsberg in 600 Metern Höhe das bisher höchste Biberrevier in Hessen entdeckt.

Das zeige, dass Biber in den nächsten Jahren praktisch alle hessischen Gewässer besiedeln könnten, teilte der Nabu am Freitag mit. In Hessen werden Biber seit den 1980er-Jahren wieder angesiedelt.