Mitarbeiter des Uniklinikums Gießen-Marburg (UKGM) haben am Freitag erneut ihre Arbeit niedergelegt.

Etwa 600 Beschäftigte nahmen laut der Gewerkschaft Verdi an einer Demonstration in Marburg teil. Auch an den beiden Standorten der Klinik hätten Mitarbeiter gestreikt mit Folgen für geplante Operationen. Die Notfallversorgung sei nicht betroffen gewesen. Insgesamt beteiligten sich laut Verdi am Freitag 700 bis 800 Menschen an dem Warnstreik.

Anlass der dreitägigen Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für die rund 7.000 nichtwissenschaftlichen UKGM-Beschäftigten.