Die Deutsche Bahn hat in Hessen weiter mit einem hohen Krankenstand beim Personal zu kämpfen. Viele Bahnen fallen aus oder sind verspätet.

Es seien ungewöhnlich viele Mitarbeitende krankgemeldet, viele von ihnen wegen Corona, sagte eine Bahnsprecherin in Frankfurt. So fehle an den Stellwerken und in den Zügen überall Personal. Man habe in den letzten Jahren bereits zusätzliches Personal eingestellt. Trotzdem komme es immer wieder zu Ausfällen.

Betroffen sei auch der S-Bahn-Verkehr im Rhein-Main-Gebiet.