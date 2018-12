Der Blick auf das Handy oder die Zuganzeige am Gleis sorgt bei Bahnpendlern häufig für Verwirrung. Denn die Informationen sind oft falsch oder widersprüchlich. Wie kommt es dazu? Wir haben Ihre Fragen Verantwortlichen und Experten gestellt.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Zahlen und Fakten zum Pendeln [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Volle Züge, verspätete Bahnen und unzureichende Informationsmöglichkeiten: Wer mit dem öffentlichen Personennahverkehr in Hessen unterwegs ist, kennt diese Probleme. In den vergangenen Wochen hat hessenschau.de seine Nutzer gefragt: Was nervt Sie besonders? Wo gibt es dringend Änderungsbedarf? Über 500 Anliegen haben uns erreicht.

Wir haben die spannendsten Fragen an die Verantwortlichen und einen Experten weitergereicht: an den Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), Knut Ringat, an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für das Land Hessen, Klaus Vornhusen, und an Carsten Sommer, Professor für Verkehrsplanung an der Universität Kassel.

Weitere Informationen Wer ist für was zuständig? In Hessen sind drei Verkehrsverbünde für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig: der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV), der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Innerhalb dieser drei Verbünde gibt es verschiedene Verkehrsunternehmen, die sich um den Betrieb kümmern. Dazu zählen Stadtwerke und Busbetriebe sowie Betreiber auf der Schiene wie die Hessische Landesbahn (HLB) und die Deutsche Bahn, die unter anderem den S-Bahn-Verkehr unterhält. Ende der weiteren Informationen

Pendler Dieter Pache (Braunfels): "Besonders nervig ist die Behördenmentalität des RMV. Mails werden nicht beantwortet und wenn überhaupt mit nichtssagenden Phrasen."

Das sagt der RMV

In Spitzenzeiten gehen täglich über 1.000 Beschwerden beim RMV ein, sagt Geschäftsführer Knut Ringat. Er verstehe, dass Kunden vernünftig informiert werden möchten, wenn es eine Verspätung oder Ausfälle gebe.

"Wir haben vor ein paar Jahren die 24-Stunden-Hotline eingerichtet, da haben wir den Zugriff verbessert", sagt Ringat. Das Kundenmanagement wachse mit den steigenden Fahrgastzahlen mit. Dennoch sehe er auch einige Schwierigkeiten.

Häufig gebe es Probleme im System, beispielsweise bei der Deutschen Bahn, sodass einzelne Informationen der Bahn dem RMV nicht vorliegen. "Dann können wir nicht konkret darauf eingehen, sondern müssen pauschal darauf antworten", sagt Ringat. Die besten Informationsquellen seien momentan die RMV-App oder der DB-Navigator.

Weitere Informationen App soll RMV-Kunden ihr Geld zurückbringen Die 10-Minuten-Garantie des RMV besagt: Sobald Bus, Bahn oder Tram mindestens zehn Minuten zu spät kommen oder gar ausfallen, kann der Kunde sein Geld zurückverlangen. Doch die Anträge sind meist kompliziert und aufwendig am Computer auszufüllen. Mit der App "LateBack" soll das nun einfacher auch von unterwegs funktionieren. Michael Zierlein und Sebastian Hennig haben die App entwickelt, die es momentan für iOS und Android gibt. Mit nur wenigen Klicks sollen RMV-Kunden ihren Antrag einreichen können. Der Dowload ist kostenlos, ebenso wie eine begrenzte Anzahl von Anträgen pro Monat. Das Abholen des Geldes muss allerdings vor Ort in einer RMV-Servicestelle mit Vorlage des Originaltickets erfolgen. Ende der weiteren Informationen

Bahnfahrer Frank Quadejacob:"Am schlimmsten finde ich die 'Informationspolitik' der Deutschen Bahn. Oft kommen gar keine Informationen. Noch häufiger falsche und sich widersprechende Informationen."

Das sagt die Deutsche Bahn

Der Normalbetrieb sei schon deutlich besser geworden, sagt Vornhusen. Es gebe überall gute Displays an den Stationen und für Störungen ein Dispositionsprogramm. So wisse jeder Mitarbeiter, was informiert werden müsse bei einer Störung. "Jeder weiß zum Beispiel, welche Züge nur bis Rödelheim fahren und welche Züge nicht durchfahren können."

Schwierigkeiten gebe es vor allem bei außergewöhnlichen Situationen, zum Beispiel nach einer Störung wieder in den Normalbetrieb zurückzugehen. "Wir haben pro Stunde 1.300 S-Bahn-Halte an verschiedenen Stationen. Das erfordert gute IT", sagt Vornhusen. Die Informationstechnik werde jedes Jahr besser, aber die Deutsche Bahn sehe durchaus, dass nicht alles rosig laufe. Daran müsse weiter gearbeitet werden.

Das sagt der RMV

Die Frage sei immer, wo man sich informiere - über eine App, eine Internetseite, einen anderen Dienstleister oder vor Ort am Bahnhof. "Wir wissen, dass das noch nicht gut genug funktioniert", sagt Ringat. Deshalb arbeite der RMV gemeinsam mit der Deutschen Bahn zusammen daran, dass das Reisendeninformationssystem (IRIS+) verbessert werde. Die Tests dazu liefen schon.

Im kommenden Jahr solle es mithilfe des Systems dann eine bessere und konsistentere Information geben. "Das heißt, es gibt auf allen Kanälen die gleiche Information."

Das sagt der Verkehrsplaner

Es sei wichtig, dass man zwischen den verschiedenen Dienstleistern eine gemeinsame Datengrundlage anbiete. Das Problem sei kein technisches, sondern viel mehr ein kommunikatives. Doch es gebe auch schon gute Informationsquellen. "Die App zum Beispiel bietet ja minutengenaue Auskünfte. Am Gleis werden Verspätungen nur im fünf Minuten Takt angezeigt", sagt Professor Sommer. Da müsse sich etwas ändern.

Weitere Infos finden Sie auch zu den Themen Pünktlichkeit und Auslastung.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Tagebuch eines Pendlers [Videoseite] Ende des Videobeitrags

#hrpendler - So geht es weiter

Dieser Beitrag gehört zum multimedialen Projekt “#hrpendler”, mit dem der Hessische Rundfunk untersuchen will, wie es den Pendlern in Hessen geht. Während in der ersten Runde vor allem beschrieben wird, wie die Lage bei den ÖPNV-Pendlern ist, wird es Anfang 2019 auch um Autofahrer sowie um mögliche Verkehrskonzepte für die Zukunft gehen.