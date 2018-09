In Hessen gehen derzeit hunderte Zollfahnder gegen Mindestlohn-Verstöße vor. Kontrolliert werden Supermärkte, Hotels oder Baustellen.

Hunderte Zollfahnder kontrollieren am Dienstag und Mittwoch in ganz Hessen Supermärkte, Hotels, Logistik-Unternehmen oder Baustellen. Die Fahnder wollen ermitteln, ob die Beschäftigen den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde bekommen, sagten die Sprecher der drei Hauptzollämter in Gießen, Darmstadt und Frankfurt.



Ziel der einmaligen Aktion sei es, den Druck auf Arbeitgeber zu erhöhen und dauerhaft die Missachtung von Mindestlöhnen, aber auch Schwarzarbeit und illegale Tätigkeiten zu bekämpfen.

6.000 Zollfahnder im Einsatz

Das Vorgehen im Land ist Teil einer bundesweiten Aktion. Insgesamt sind in Deutschland an beiden Tagen etwa 6.000 Zollfahnder im Einsatz. In der Stadt Frankfurt und am Flughafen betrug der Schaden durch nicht gezahlte Abgaben und Steuern allein 2017 knapp 19 Millionen Euro, wie eine Sprecherin des zuständigen Hauptzollamtes sagte.

Bundesweit belief sich der Schaden nach Angaben des zuständigen Finanzministeriums auf rund eine Milliarde Euro. Da es nicht genug Kontrolleure gebe, seien in Deutschland aber im vergangenen Jahr nur 2,4 Prozent der Betriebe überprüft worden. Von heute 6.800 Mitarbeitern bei der "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" (FKS) soll die Zahl der Mitarbeiter bis 2021 auf knapp 8.500 wachsen. Mittelfristig will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bis zu 3.100 neue Stellen schaffen.

Sendung: hr3, 11.09.2018, 8.30 Uhr