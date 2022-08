Der koreanische Fahrzeughersteller Hyundai liefert erste Lastwagen mit Wasserstoffantrieb an deutsche Kunden aus.

Insgesamt sollen 27 vom Bund geförderte Fahrzeuge an sieben Unternehmen aus Logistik, Produktion und Handel übergeben werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit.