Strecke wieder frei: An dieser Stelle waren die Gleise beeinträchtigt Bild © Kathinka Mumme (hr)

Steinau an der Straße

Deutlich früher als erwartet ist die ICE-Strecke bei Steinau an der Straße wieder befahrbar. Die Bahn hatte zunächst Verspätungen und Umleitungen bis zum Abend angekündigt. Doch das große Chaos blieb aus.

Die beeinträchtigte ICE-Trasse zwischen Fulda und Hanau. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende , hessenschau.de



Entwarnung für Bahnreisende auf der ICE-Strecke zwischen Fulda und Hanau: Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die betroffene Fernverkehr-Strecke bei Steinau an der Straße (Main-Kinzig) wieder komplett freigegeben worden. Am Dienstagmorgen hatte die Bahn Beeinträchtigungen "bis zum Abend" gemeldet. Zwischendurch war nur ein Gleis für den Fernverkehr befahrbar.

Kein Erdrutsch, sondern ein verschüttetes Gleis

Anders als zunächst von der Bahn gemeldet gab es auf dem Streckenabschnitt keinen Hangrutsch. Wie eine Sprecherin der Bahn am Dienstagvormittag dem hr sagte, waren am Montagabend größere Erdbrocken auf ein Gleis gefallen. Weil die Störungsmeldung aber gegen 22 Uhr eingegangen sei, hätte das Fachpersonal erst am Dienstagmorgen die Situation vor Ort einschätzen können. "Die Strecke wurde dann heute früh schnell geräumt und wieder freigegeben", sagte die Bahn-Sprecherin.

Die Bahn hatte unter anderem auf Twitter von einem Hangrutsch gesprochen. Die Aufräumarbeiten sollten den ganzen Tag andauern.

Auch nach der Strecken-Freigabe kam zu Verspätungen und Verzögerungen zwischen Fulda und Frankfurt. Der Nahverkehr war nach Bahn-Angaben von den Sperrungen kaum beeinträchtigt.