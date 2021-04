Die Gewerkschaft IG Bau Mittelhessen fordert besseren Schutz für Erntehelfer.

Die Saisonarbeiter für Ernte und Aussaat haben laut Gewerkschaft ein besonders hohes Risiko, an Corona zu erkranken. Die Mehrheit der Helfer sei in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht und werde in Gruppen zu den Feldern gebracht.