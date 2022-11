Nachdem die vierte Verhandlungsrunde ergebnislos geblieben ist, ruft die IG Metall am Dienstag erneut zu Streiks und Kundgebungen auf. Vor allem in Kassel und Offenbach wird mit Verkehrsbehinderungen gerechnet.

Im aktuellen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft IG Metall für Dienstag zu mehreren Protestveranstaltungen in Hessen aufgerufen – darunter Demonstrationen in Kassel, Offenbach und Frankfurt. Die Kundgebung in Kassel dürfte die größte in Hessen werden, ein Gewerkschaftssprecher rechnete vorab mit rund 3.000 Teilnehmenden aus 18 Betrieben. Sie brechen mit einem Sternmarsch zu einer Kundgebung im Bereich Wiener Straße und Holländische Straße auf.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen in Offenbach

Die Stadtverwaltung Offenbach geht davon aus, dass sich an der Aktion in Offenbach bis zu 1.700 Beschäftigte beteiligen werden. Wegen der Demo-Route über zentrale Verkehrsachsen dürfte der Straßenverkehr in der Offenbacher Innenstadt am Dienstagvormittag erheblich beeinträchtigt werden. Zwei Demonstrationszüge führen zu einer Kundgebung am Rathaus.

Die IG Metall verlangt auch mit Blick auf die stark gestiegenen Verbraucherpreise acht Prozent mehr Geld für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten. Im Tarifgebiet Mitte wird für rund 380.000 Beschäftigte verhandelt. Die vierte Verhandlungsrunde hatte am Donnerstag in Saarbrücken stattgefunden. Dabei ging es um die Arbeitnehmer in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Gespräche wurden laut IG Metall nach einer Stunde ergebnislos beendet.