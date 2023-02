Die IG Metall verlangt 8,5 Prozent mehr Geld für die rund 56.500 Beschäftigten im Kfz-Handwerk der Länder Hessen, Thüringen, Saarland und in der Pfalz.

Zudem solle es in dem Tarifvertrag eine soziale Komponente in Form einer Inflationsausgleichsprämie geben, teilte der Bezirk Mitte am Donnerstag mit. Die Verhandlungen beginnen im März.