Die IG Metall fasst länderübergreifend ihre Geschäftsstellen in Mainz-Worms und Wiesbaden-Limburg zusammen.

Hauptsitz der künftigen Einheit wird in Mainz sein, während in Wiesbaden ein Gewerkschaftsbüro verbleibt, wie ein Sprecher des Bezirks Mitte am Montag erklärte. Es werde bundesweit die erste Geschäftsstelle, die zwei Landeshauptstädte umfasse.