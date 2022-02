Die Möbelhauskette Ikea ruft bundesweit "HUVUDROLL Gemüsebällchen 1.000 Gramm, gefroren" zurück, da die Ware Kunststoffteile enthalten kann.

Kunden könnten die Gemüsebällchen der Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.10.2022 in jedem Ikea-Haus zurückgeben, teilte Ikea am Donnerstag in Hofheim mit.