Bei der Supermarktkette Real ist ein Ende des Taristreits nicht in Sicht.

Bild © picture-alliance/dpa

Streiks in Real-Märkten in Südhessen

Warnstreik im Weihnachtsgeschäft: Die Gewerkschaft Verdi hat für den Samstag in drei Real-Märkten in Südhessen zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft wirft der Handelskette Tarifflucht vor.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in den Real-Filialen in Darmstadt, Groß-Gerau und Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) zum ganztägigen Arbeitsausstand am Einkaufssamstag vor Weihnachten aufgerufen.

Verdi will damit den Druck auf den Real-Mutterkonzern Metro erhöhen und ihn zu einer Rückkehr in den Verdi-Flächentarifvertrag bringen. Bislang verweigte sich Real laut Verdi entsprechenden Gesprächen.

Verdi: Mitarbeiter unter Druck gesetzt

Den Geschäftsleitungen der Supermarktkette wirft Verdi vor, die Beschäftigten am Streiken hindern zu wollen, indem Mitarbeiter unter Druck gesetzt würden. Es würde dabei mit dem Verlust des Arbeitsplatzes oder eines "Karriereknicks" gedroht, schrieb Verdi Südhessen in einer Mitteilung vom Freitag. "In der Filiale Groß-Gerau etwa gab es durch Abteilungsleiter und Manager massiven Druck auf unsere Leute", berichtete Verdi-Südhessen-Sprecher Horst Gobrecht am Freitag hessenschau.de.

"Da wird mit Existenzängsten gespielt", so Verdi-Mann Gobrecht, der angesichts der angespannten Lage mit keiner hohen Streikbeteiligung rechnet: "Bei dem Druck, der da ausgeübt wird, sind wir froh, wenn sich 50 mutige Leute an dem Streik beteiligen." Auch wenn ein Streik im Weihnachtsgeschäft nie einfach sei, sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen, so der Verdi-Mann.

Real wendet DHV-Tarifvertrag an

Der Streit zwischen Verdi und Real beziehungsweise dessen Mutterkonzern Metro besteht seit Monaten. Bereits im Sommer wurden Real-Märkte nicht nur in Hessen sondern deutschlandweit bestreikt. Zuletzt beteiligten sich Ende November rund 100 Beschäftigte von sechs hessischen Real-Märkten an einem bundesweiten Streik.

Auslöser für den Tarifstreit war, dass Real im Frühjahr den Tarifvertrag für den Einzelhandel mit Verdi kündigte und den Tarifvertrag von Verdi-Konkurrent DHV für seine 34.000 Beschäftigten anwandte. Dafür hatte der Mutterkonzern Metro zuvor Real auf eine Metro-Tochter übertragen, die eine Tarifbindung mit der DHV hatte. Allein: Diese Metro-Tochter beschäftigte nur rund 600 Mitarbeiter.

Verdi: Beschäftigten droht Armut

DHV-Tarifverträge würden laut Verdi für die Real-Angestellten bei Neueinstellung im Schnitt zu 23 Prozent weniger Geld und längere Arbeitszeiten führen. Eine Verkäuferin auf einer Teilzeit-Stelle mit 60 Prozent erhalte dann beispielsweise 1.260 Euro brutto im Monat statt wie bisher 1.547 Euro brutto.

"Den betroffenen Beschäftigten droht dadurch nicht bloß ein großer Verlust an Einkommen, sondern akut Armut trotz Arbeit und erst recht im Alter", sagte Verdi-Landesfachbereichsleiter Handel, Bernhard Schiederig, bereits im vergangenen Juli.

DHV unterstützt Verdi

Unterstützung erhält Verdi von der DHV selbst. In einer Stellungnahme vom November 2018 stellte die DHV klar: "Der durch die Arbeitgeberseite für die bei neu eingestellten Beschäftigten angewandte DHV-Tarifvertrag ist nie für Real konzipiert gewesen, sondern für die damalige METRO-Tochter Metro Services GmbH mit ursprünglich 600 Mitarbeitern im Bereich Facility-Management."

Weiter erklärte die DHV: "Die DHV hat keine Tarifbeziehungen mit Real und wird auch nicht mit dem Metro-Konzern insgesamt einen Haustarifvertrag abschließen, um die Flucht aus dem Flächentarifvertrag zu legitimieren oder diese zu ermöglichen."

Juristischer Streit

Mit Bekanntwerden der Fusionsentscheidung im vergangenen Frühjahr kündigte die DHV nach eigenen Angaben im April 2018 die Tarifverträge mit der Metro-Tochter. Da der Konzern dies ignorierte, reichte die DHV Klage vor dem Arbeitsgericht Düsseldorf ein. Eine Entscheidung steht laut DHV noch aus.

Vor dem Landesarbeitsgericht Hamburg wird außerdem derzeit darum gestritten, ob die DHV überhaupt tariffähig ist. Laut Verdi-Südhessen-Sprecher Gobrechte kündigte Real bereits an, dass es keine Rückkehr zu einem Flächentarifvertrag gebe, sollte die DHV nicht tariffähig sein.

Real: Kunde wird nichts merken

Real reagierte unterdessen auf die neuerliche Streikankündigung in Südhessen gelassen. Man sei auf "Ausnahmesituationen dieser Art" vorbereitet, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es seien Maßnahmen vorbereitet worden, so dass das Streiken "einzelner gewerkschaftlich orientierter Mitarbeiter" nicht zu Schließungen führen. Die Kunden könnten wie gewohnt einkaufen.

Auch in Niedersachsen wurden von Verdi für Samstag Warnstreiks in drei Real-Märkten angekündigt . Insgesamt hat Real 279 Märkte in Deutschland.