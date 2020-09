Mit einem neuen Luftreinhalteplan will Frankfurt die Luft sauberer bekommen. Fahrverbote drohen ab Frühjahr trotzdem noch.

Frankfurt droht weiterhin ein Dieselfahrverbot. Das geht aus dem Entwurf des Luftreinhalteplans für Hessens größte Stadt hervor, den Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Montag in Wiesbaden vorstellte. Wenn die Stickoxidwerte im nächsten Frühjahr in Frankfurt über dem Grenzwert liegen, sollen demnach einzelne Straßen insbesondere für ältere Dieselfahrzeuge tabu sein.

Verkehrs- und Immissionsgutachten hätten verdeutlicht, "dass wir an einigen Straßen voraussichtlich auch Fahrverbote vorsehen müssen", sagte Hinz. Innerhalb des Anlagenrings ergebe sich daraus "eine kleinräumige Zone".

Corona und neue Maßnahmen

Allerdings steht diese Maßnahme unter einem Vorbehalt: Die Stickoxidwerte müssen im Frühjahr tatsächlich über dem Grenzwert liegen. Nicht zuletzt durch die Abnahme des Verkehrs infolge der Corona-Pandemie war die Schadstoffbelastung in den vergangenen Monaten gesunken.

"Sollte es dabei bleiben, brauchen wir keine Fahrverbote", ergänzte Hinz. Vor allem setzen Land und Stadt auf neue Maßnahmen, die der Lufreinhalteplan enthält: mehr Rad- und Busspuren, eine engere Taktung des öffentlichen Nahverkehrs, mehr emissionsarme Busse und ein intelligentes Verkehrsleitsystem.

Dezernent: Noch 40 Abschnitte betroffen

Rosemarie Heilig (Grüne), Umweltdezernentin der Stadt, forderte eine Verkehrswende, die Radfahrern und Fußgängern Vorrang einräume "und den Individualverkehr zurückdrängt". Das auf dem Gebiet schon einiges geschehen sei, betonte Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD). "Mit unseren verkehrlichen Maßnahmen konnten wir die Anzahl der Straßenabschnitte mit Grenzwertüberschreitungen von 119 auf rund 40 senken, für die jetzt noch Einfahrtverbote drohen", sagte er.

Man werde weiter daran arbeiten, dass diese Zahl gesenkt wird, um Fahrverbote zu vermeiden. Dafür müsse neben der Attraktivität des Radverkehrs auch die des ÖPNV verbessert werden.

Auch andere Städte bangen

Frankfurt ist nicht die einzige hessische Stadt, in der Fahrverbote wegen erhöhter Stickoxidwerte Thema sind. Sie greifen bisher aber einzig in Darmstadt, dort wurden alte Diesel und Benziner von zwei Straßen verbannt. Vor zwei Wochen erst hatte die Stadt Offenbach mitgeteilt, sie werde im Kampf gegen die Luftverschmutzung ohne Fahrverbote auskommen.

Die in ihrem Luftreinhalteplan vorgesehenen Vorgaben wie neue Elektrobusse, Tempo-40-Zonen oder der vorgesehene Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs reichten aus. Mit Blick auf die Erstellung des Luftreinhalteplans in Offenbach hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel einen Verhandlungstermin zu möglichen Dieselfahrverboten in Limburg und Offenbach vorerst auf Eis gelegt.

Plan steht am Jahresende

Der Planentwurf wird von Dienstag an öffentlich ausgelegt. Bis einschließlich 11. November können Einwendungen und Anregungen von Bürgern dazu gemacht werden. Bis Ende des Jahres soll der Luftreinhalteplan stehen.

Sendung: hr-iNFO, 28.09.2020, 11 Uhr