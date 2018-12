In Frankfurt müssen Fluggäste am häufigsten warten

Gut jeder dritte Flug war bislang in diesem Jahr verspätet oder ist ganz ausgefallen: Der Frankfurter Flughafen ist beim Thema Pünktlichkeit unrühmlicher Spitzenreiter in Deutschland. Und nicht in allen Fällen können Passagiere auf eine Entschädigung hoffen.

Nach einer Erhebung des Fluggast-Portals "Air Help" waren von Anfang Januar bis Anfang Dezember 2018 am Flughafen Frankfurt 67.970 Flüge verspätet, 3.890 Flüge fielen aus. Die Quote sogenannter unplanmäßiger Flüge liegt damit bei 34,02 Prozent. Ein Flug gilt ab einer Verzögerung von 15 Minuten als verspätet.

Entschaedigungsansprüche hängen von der Flugstrecke ab Bild © hr

Im Unpünktlichkeits-Ranking liegt Frankfurt noch vor den Flughäfen Köln/Bonn (30,58 Prozent), München (29,87 Prozent) und Hamburg (26,18 Prozent) an der Spitze. Am besten schneiden beim Thema Pünktlichkeit Berlin-Schönefeld (19,91 Prozent) und Nürnberg (21,77 Prozent ab.

Chaos wegen Streiks

Als Grund für die vielen Verspätungen und Ausfälle gelten vor allem die zahlreichen Streiks in diesem Jahr. Im Februar hatten die privaten Sicherheitsleute ihre Arbeit am Frankfurter Flughafen kurzzeitig niedergelegt. Im April rief die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik des Bodenpersonals auf. Und im September streikten Mitarbeiter von Ryanair für bessere Arbeitsbedingungen.

In solchen Fällen haben Reisende in der Regel keinen Anspruch auf eine Entschädigung, denn Streiks gelten als außergewöhnliche Umstände. Anders sieht es freilich aus, wenn eine erhebliche Verspätung oder ein Flugausfall durch die Airline (mit)verursacht wurde. Dann müssen die Unternehmen ihren Passagieren Geld zurückzahlen.

"Deutschen Fluggästen stehen in diesem Jahr fast 325 Millionen Euro an Entschädigungen mehr zu als im gesamten Vorjahr“, sagt dazu Laura Kauczynski, die Sprecherin von Air Help.

Entschädigung hängt von Flugstrecke ab

Eine Entschädigung bekommen Passagiere, wenn der Flug annulliert wurde oder mehr als drei Stunden verspätet war. In solchen Fällen erhalten Reisende laut EU-Regelung eine Kostenerstattung von 250 Euro, 400 Euro oder 600 Euro, abhängig von der Flugstrecke. In der Vergangenheit ist es aber immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Fluggesellschaften und Kunden gekommen.

Unter anderem kritisieren Verbraucherschützer, dass die Airlines sich vor Entschädigungszahlungen drücken, um ihre Kosten zu senken. Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Verbraucherportals Finanztip, fordert eine schnellere Auszahlung der Entschädigungen an die Kunden: "Viel einfacher wäre es, wenn die Fluglinien das automatisch machen müssten, weil die haben ja die Daten von jedem Kunden und könnten das automatisch überweisen.“

Immerhin soll es bald eine Erleichterung für die Passagiere geben: Auf einem Luftfahrtgipfel Anfang Dezember hatten Politik, Verbraucherschützer und Fluglinien eine Smartphone-App angekündigt, über die Reisende künftig schneller und einfacher an ihre Entschädigung kommen sollen. Mehr Informationen zu Entschädigungen bei Flugzeug, Bahn und Fernbus gibt es im hr-Magazin mex.

Sendung: hr-fernsehen, 19.12.2018, 20.15 Uhr