Wo gebaut wird, wird meist auch gebaggert. Und es wird viel gebaut in Hessen. Aber wohin mit all dem Erdaushub? Weil viele Deponien randvoll sind, fahren Baufirmen weite Wege und Bauherren zahlen immer mehr.

Wenn das Tiefbauunternehmen Hermann Riede aus Kassel eine Straße baut, muss Geschäftsführer Ulrich Linß erst mal einen Rundruf starten: Deponie für Deponie muss er abklappern, bis er Lkw mit Ladungen los wird. Die mit Steinen vermischte ausgebaggerte Erde bereitete den Firmen früher keine Probleme. "Da hat man den Boden auf einen Lkw geladen und zur nächsten Kippe gefahren", sagt Linß.



Die Zeiten sind vorbei. Nicht nur, weil jetzt genaue Regeln einzuhalten sind und die jeweilige chemische Zusammensetzung des Aushubs geklärt werden muss.

Hinzu kommt: Die Deponien, die den Bodenaushub annehmen können, werden immer weniger. Die anderen seien schlichtweg voll, sagt Burkhard Siebert vom Bauindustrieverband Hessen Thüringen.

Laut Bundesregierung fallen an Bodenaushub in Deutschland 222 Millionen Tonnen an (Stand 2016. Das ist mehr als die Hälfte der Gesamtmenge an Abfall. Vor zehn Jahren gab es noch 35 Deponien für Bodenaushub in Hessen. 2016 waren es nur noch 20.

