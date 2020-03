Der Betreiber des Frankfurter Industrieparks Höchst stellt in der Corona-Krise weiter Desinfektionsmittel für Kliniken her.

Die Produktion von rund 400 Litern am Tag für Krankenhäuser in der Umgebung werde diese Woche fortgesetzt, so ein Sprecher von Infraserv Höchst am Montag. Allerdings seien Rohstoffe dafür knapp, was die Herstellung beschränke. Eine Ausweitung der Produktion sei daher zunächst nicht geplant.