Die Preise für Waren und Dienstleistungen sind in Hessen im März nicht mehr so schnell gestiegen wie in den Monaten zuvor.

Die jahresbezogene Inflationsrate sank auf 1,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. In den beiden Monaten zuvor hatte die Preissteigerungsrate noch jeweils 1,9 Prozent betragen.